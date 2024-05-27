Mash: актриса Немоляева пошла на поправку

Telegram-канал Mash сообщает, что российская актриса Светлана Немоляева идет на поправку. По данным канала, состояние звезда советского фильма «Служебный роман», о госпитализации которой стало известно 19 мая, стабилизировалось.

По информации Mash, тест на коронавирусную инфекцию впервые с момента госпитализации показал отрицательный результат. Канал предполагает, что народную артистку РСФСР могут выписать из больницы в ближайшие дни, если восстановление продолжится в том же темпе.

Тот же Telegram-канал на прошлой неделе сообщил, что у 87-летней Немоляевой врачи диагностировали приступ фибрилляции предсердий. Согласно информации канала, показатели насыщения крови кислородом у актрисы указывают на признаки дыхательной недостаточности, из-за чего у нее стало «чаще и хаотичнее сокращаться сердце». Как утверждает Mash, врачам удалось выровнять сердечный ритм артистки.