Mash: у Немоляевой начались проблемы с сердцем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Telegram-канал Mash сообщает, что у российской актрисы, звезды советского фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем. По данным канала, врачи диагностировали у 87-летней артистки приступ фибрилляции предсердий.

Согласно информации канала, Немоляева находится в тяжелом состоянии, тесты на коронавирусную инфекцию показывают положительные результаты, а показатели насыщения крови кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности, из-за чего у нее стало «чаще и хаотичнее сокращаться сердце». Как утверждает Mash, врачам удалось выровнять сердечный ритм артистки.

Об экстренной госпитализации звезды «Служебного романа» стало известно накануне. Telegram-канал «112» сообщал, что Немоляева попала в одну из московских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию. В театре Маяковского позднее подтвердили отмену спектакля «Бешеные деньги» из-за плохого самочувствия актрисы. Постановку представят 1 июля, приобретенные билеты будут действительны.

21 мая Telegram-канал SHOT сообщал об экстренной госпитализации в Москве заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Авторы канала отмечали, что 84-летнюю звезду «Бриллиантовой руки» срочно перевели в другой стационар из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время. Как писал канал, ей предстоит длительное лечение.