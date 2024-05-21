SHOT: в Москве экстренно госпитализировали актрису Светлану Светличную

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Светлана Светличная

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве экстренно госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. По данным канала, врачи диагностировали у нее патологию в легких и инфекцию в почках, сейчас проводится интенсивная терапия.

SHOT отмечает, что 84-летнюю звезду «Бриллиантовой руки» срочно перевели в другой стационар из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время. Как отмечает канал, ей предстоит длительное лечение.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что певец Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице. По его данным, артиста госпитализировали с осложнениями после перенесенного инсульта, но уже в медучреждении музыкант получил воспаление легких.

До этого Telegram-канал «112» сообщил об экстренной госпитализации актрисы фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой. По данным канала, 87-летняя звезда советских фильмов почувствовала себя плохо 19 мая, у нее заподозрили коронавирусную инфекцию.

В начале мая Mash сообщал, что в Москве экстренно госпитализировали Леонида Зюганова — депутата Мосгордумы и внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По данным канала, у 35-летнего политика обнаружили серьезные проблемы с позвоночником. По информации канала, Леонид Зюганов начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днем.