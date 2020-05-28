Кино

Мартин Скорсезе снял короткометражку о своей жизни в самоизоляции

17:37, 28 мая 2020 11
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о том, как он жил в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. Работу покажет канал BBC Two.

Картина станет заключительным эпизодом программы «Культура самоизоляции с Мэри Бирд», сообщает Variety. Бирд — профессор-антиковед, которая решила изучить в своей передаче связь между риском, культурой и творчеством.

То, чего я с нетерпением жду в будущем, несёт в себе то, чему я был вынужден научиться в сложившихся обстоятельствах. Самому важному, а именно заботе о людях, которых ты любишь, и быть с ними столько, сколько это возможно, — сказал кинематографист.

Как писал NEWS.ru, компания Apple разделит с Paramount Pictures финансирование нового фильма американского режиссёра Мартина Скорсезе. Картина получила название «Убийцы цветочной луны».

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