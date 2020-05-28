Мартин Скорсезе снял короткометражку о своей жизни в самоизоляции

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Российский международный фестиваль документального кино Beat Film Festival представил программу 2020 года. Мероприятие, запланированное на период с 27 мая по 7 июня, теперь должно пройти с 21 июля по 2 августа.

В список премьер вошли шесть фильмов, среди которых «В погоне за Бэнкси», рассказывающий о британском анонимном художнике, сообщают организаторы. Зрители также смогут увидеть фильм «Говорит Трумен Капоте» об известном американском...