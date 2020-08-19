Кьюбу Гудинга-мл. обвинили в изнасиловании

Против американского актёра и обладателя премии «Оскар» Кьюбы Гудинга-мл. выдвинули новые обвинения в изнасиловании. Против актёра подала иск женщина, которая рассказала, что он дважды совершил в её отношении сексуальные преступления в номере нью-йоркского отеля в 2013 году.
Женщина, личность которой не раскрывается, заявила, что познакомилась с Гудингом-мл. в районе Гринвич Виллидж и он пригласил её выпить в баре The Mercer Hotel в Сохо,
В иске указано, что артист изнасиловал жертву вагинально и анально, не обращая внимания на просьбы остановиться.
Адвокат Гудинга-мл. заявил, что обвинения — «откровенная ложь». Сейчас артист обвиняется в шести случаях насилия и домогательств.
В 2019 году Кьюбу Гудинга-мл. задержали по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении посетительницы одного из баров Нью-Йорка. Позже его освободили под подписку о невыезде после шести часов содержания под стражей, писал NEWS.ru.
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