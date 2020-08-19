Кьюбу Гудинга-мл. обвинили в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/0af8a13c-e1fb-11ea-b7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Против американского актёра и обладателя премии «Оскар» Кьюбы Гудинга-мл. выдвинули новые обвинения в изнасиловании. Против актёра подала иск женщина, которая рассказала, что он дважды совершил в её отношении сексуальные преступления в номере нью-йоркского отеля в 2013 году.

Женщина, личность которой не раскрывается, заявила, что познакомилась с Гудингом-мл. в районе Гринвич Виллидж и он пригласил её выпить в баре The Mercer Hotel в Сохо, сообщает Variety. После этого он пригласил её в отель под предлогом, что ему надо переодеться. В номере он начал раздеваться у неё на глазах, и когда она попыталась уйти, он заблокировал дверь, повалил женщину на кровать и начал домогаться её.

В иске указано, что артист изнасиловал жертву вагинально и анально, не обращая внимания на просьбы остановиться.

Адвокат Гудинга-мл. заявил, что обвинения — «откровенная ложь». Сейчас артист обвиняется в шести случаях насилия и домогательств.

В 2019 году Кьюбу Гудинга-мл. задержали по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении посетительницы одного из баров Нью-Йорка. Позже его освободили под подписку о невыезде после шести часов содержания под стражей, писал NEWS.ru.