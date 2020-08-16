Комедия «Красотка в ударе» возглавила российский кинопрокат

Фильм «Красотка в ударе» режиссёра Яны Гладких стал лидером проката в России и СНГ стал лидером российского проката период 13 по 16 августа. Комедия собрала 9,69 млн рублей.
Режиссёрский дебют Гладких появился на больших экранах 13 августа,
Второе место занял триллер «Неистовый» с Расселом Кроу в главной роли, собрав за минувший уик-энд 6,1 млн рублей. На третьей строчке оказался фильм «Думай как собака», за первые четыре дня с момента премьеры, собравшая 5,05 млн рублей.
В период с 6 по 9 августа «Неистовый» возглавил прокат в России, собрав 9, 35 млн рублей, писал NEWS.ru.
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