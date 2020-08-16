Комедия «Красотка в ударе» возглавила российский кинопрокат

https://static.news.ru/photo/b81be418-e067-11ea-b191-fa163e074e61_660.jpg Яна Гладких Фото: yanagladkih/instagram.com

Фильм «Красотка в ударе» режиссёра Яны Гладких стал лидером проката в России и СНГ стал лидером российского проката период 13 по 16 августа. Комедия собрала 9,69 млн рублей.

Режиссёрский дебют Гладких появился на больших экранах 13 августа, напоминает ТАСС. Картина рассказывает об обычной девушке Полине, жизнь которой меняется, когда она просыпается настоящей красоткой.

Второе место занял триллер «Неистовый» с Расселом Кроу в главной роли, собрав за минувший уик-энд 6,1 млн рублей. На третьей строчке оказался фильм «Думай как собака», за первые четыре дня с момента премьеры, собравшая 5,05 млн рублей.

В период с 6 по 9 августа «Неистовый» возглавил прокат в России, собрав 9, 35 млн рублей, писал NEWS.ru.