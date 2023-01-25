«Кино как язык мира»: кинокритик о шансах фильма «Выход» взять «Оскар»

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Выход»

Кинокритик Роман Григорьев рассказал в разговоре с NEWS.ru, что фильм «Выход» Максима Арбугаева и Евгении Арбугаевой имеет хорошие шансы получить премию «Оскар». Он отметил, что для российского кино мировой уровень необходим, особенно важно, что в нынешних условиях фильм оказался в номинации.

Кино как язык мира должно прокладывать мосты между людьми. И особенно приятно, что в это непростое время Максим Арбугаев вместе с женой, дебютировавшей в этой ленте, эти самые мосты наводят. Да и еще один «Оскар», хоть и не первый, нам явно не повредит. Да и шансы у ленты «Выход» в этом году уехать из Голливуда со статуэткой достаточно солидные, — сказал Григорьев.

Кинокритик отметил важность того, что в нынешних условиях российский фильм, все-таки представлен на «Оскаре».

И это, несомненно, заставит замолчать тех, кто раньше выступал с речами по типу: «А зачем нам этот «Оскар» вообще нужен». Так как, скорее мы не нужны «Оскару», чем он нам. А для российского кино в целом мировой уровень нужен, и я бы даже сказал необходим, — сказал Григорьев.

Фильм «Выход» рассказывает о жизни на берегу Чукотского моря ученого-отшельника Максима Чакилева, о последствиях человеческой деятельности в Арктике.

Кончено же, это не первый фильм на данную тему. Но тема эта остается актуальной, так как всех интересует вопрос, а что вообще останется после общества потребления. И не убьем ли мы окончательно природу и не закончим ли таким образом свое существование, — сказал кинокритик.

Ранее стало известно, что документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». В шорт-лист в категории также были включены картины «Все, что дышит» Шаунака Сена, «Потомок» Маргарет Браун, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Вулкан любви» Сары Досы.