Документальный фильм о Навальном номинировали на «Оскар»

Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэниел Роэр

Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». В шорт-лист в категории также были включены картины «Все, что дышит» Шаунака Сена, «Потомок» Маргарет Браун, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Вулкан любви» Сары Досы. Об этом объявили артистка Эллисон Уильямс и актер и музыкант Риз Ахмед во время трансляции, запись которой доступна на YouTube-канале премии.

Короткометражный документальный фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых попал в число номинантов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Конкурентами в главной категории «Лучший фильм» станут «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Иншерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.

В номинации «Лучшая женская роль» представлены Кейт Бланшетт («Тар»), Мишель Уильямс («Фабельманы»), Мишель Йео («Все везде и сразу»), Ана де Армас («Блондинка») и Андреа Райзборо («Ради Лесли»).

За «Лучшую мужскую роль» поборются Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

Лучшего режиссера выберут из Мартина Макдонаха («Банши Инишерина»), Стивена Спилберга («Фабельманы»), Дэниела Шайнерта и ДэнКвана («Все везде и сразу»), Тодда Филда («Тар») и Рубена Эстлунда («Треугольник печали»).

Церемония вручения наград состоится 12 марта.

На сайте ежегодной антипремии «Золотая малина» опубликован список номинантов. Наибольшее количество номинаций получил байопик «Блондинка» Эндрю Доминика о жизни Мэрилин Монро, который отметили в восьми номинациях. В тройку «лидеров» также вошли комедия «Доброго траура» музыкантов Machine Gun Kelly и Mod Sun, которая получила семь номинаций, и «Пиноккио» Роберта Земекиса с шестью номинациями.