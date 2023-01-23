«Блондинка» и «Пиноккио» стали лидерами по числу номинаций «Золотой малины»

Фото: Netflix

Кадр из фильма «Блондинка»

На сайте ежегодной антипремии «Золотая малина» опубликован список номинантов, 43-я церемония вручения статуэток пройдет 11 марта. Наибольшее количество номинаций получил байопик «Блондинка» Эндрю Доминика о жизни Мерилин Монро, который отметили в восьми номинациях. В тройку «лидеров» также вошли комедия «Доброго траура» музыкантов Machine Gun Kelly и Mod Sun, которая получила семь номинаций, и «Пиноккио» Роберта Земекиса с шестью номинациями.

«Блондинка», «Доброго траура» и «Пиноккио» были включены в список номинации «Худший фильм», куда также вошли кинокомикс «Морбиус» Даниэля Эспиноса и фильм Шона Макнамара «Русалка и дочь короля». Джаред Лето и Том Хэнкс, сыгравшие соответственно в «Морбиусе» и «Пиноккио», также номинированы в категории «Худшая мужская роль». Вместе с ними номинированы Сильвестр Сталлоне в фильме «Самаритянин», Machine Gun Kelly («Доброго траура») и Пит Дэвидсон за роль в комедии «Мармадюк». Фильмы «Блондинка», «Морбиус» и «Пиноккио» также номинированы в категориях «Худший сценарий» и «Худший ремейк, сиквел или рип-офф».

На худшую женскую роль претендуют Райан Кира Армстронг в фильме «Воспламеняющая взглядом», Дайан Китон («Мак и Рита»), Алисия Силверстоун («Рекуин»), Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля») и Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»).

Также фильм «Блондинка» дважды номинирован в категории «Худший экранный дуэт» с формулировками «Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами» и «Персонажи, основанные на реальных людях, в сцене в Белом доме». Том Хэнкс номинирован в этой же категории за роль Полковника Тома Паркера в фильме «Элвис» с формулировкой «Том Хэнкс и его смехотворный акцент и лицо из латекса». В этой категории также номинированы «Два сиквела «365 дней» и Machine Gun Kelly и Mod Sun («Доброго траура»).

«Золотая малина» — придуманная в 1981 году антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. По традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».

Ранее сообщалось, что основой фильма «Блондинка» стал одноименный бестселлер Джойс Кэрол Оутс, в фильме снялись Эдриен Броуди ( писатель Артур Миллер) и Бобби Каннавале (американский бейсболист Джо ди Маджио).