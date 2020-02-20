https://static.news.ru/photo/64ba4d88-53f3-11ea-9a99-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Лоуренс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская актриса Дженнифер Лоуренс примет участие в фильме режиссёра Адама Маккея, известного по таким картинам, как «Игра на понижение» и «Власть».

Проект, получивший название «Не смотри вверх», расскажет о двух учёных, открывших астероид, который через полгода должен столкнуться с Землёй, сообщает Variety. Премьера фильма намечена на конец 2020 года, выпуском картины займётся стриминговая платформа Netflix.

Маккей заявил, что рад сотрудничеству с Лоуренс и для него большая ответственность — подготовить крупный проект для онлайн-платформы. Съёмки картины начнутся в апреле. Маккей выступит продюсером совместно Кевином Мессиком, который также продюсировал с ним «Власть».

Как писал NEWS.ru, ирландские актёры Брендан Глисон и Колин Фаррелл снова объединят усилия с режиссёром Мартином Макдонахом, у которого они сыграли в фильме «Залечь на дно в Брюгге».