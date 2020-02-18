https://static.news.ru/photo/77127d58-52f3-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Колин Фаррелл Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Ирландские актёры Брендан Глисон и Колин Фаррелл снова объединят усилия с режиссёром Мартином МакДонахом, у которого они сыграли в фильме «Залечь на дно в Брюгге».

Съёмки нового проекта, получившего название «Банши Инишира», начнутся весной и пройдут в Ирландии. Выпуском картины займётся Searchlight Pictures, сообщает Deadline.

Фильм расскажет о двух давних друзьях, живущих на отдалённом острове. Оказавшись в безвыходной ситуации, один из них решает разорвать многолетние отношения, что в итоге приводит к неожиданным последствиям для обоих персонажей.

Как писал NEWS.ru, Колин Фаррелл сыграет злодея Пингвина в новом фильме о Бэтмене. Режиссёром ленты выступит Мэтт Ривз.