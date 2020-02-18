Ирландские актёры Брендан Глисон и Колин Фаррелл снова объединят усилия с режиссёром Мартином МакДонахом, у которого они сыграли в фильме «Залечь на дно в Брюгге».
Съёмки нового проекта, получившего название «Банши Инишира», начнутся весной и пройдут в Ирландии. Выпуском картины займётся Searchlight Pictures,
Фильм расскажет о двух давних друзьях, живущих на отдалённом острове. Оказавшись в безвыходной ситуации, один из них решает разорвать многолетние отношения, что в итоге приводит к неожиданным последствиям для обоих персонажей.
Как писал NEWS.ru, Колин Фаррелл сыграет злодея Пингвина в новом фильме о Бэтмене. Режиссёром ленты выступит Мэтт Ривз.
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