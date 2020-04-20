Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции

https://static.news.ru/photo/a9e65ab0-82e6-11ea-a40b-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Ганн Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Американский режиссёр Деймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.

Ганн составил перечень из 50 картин, который опубликовал в Twitter. Он отметил, что при составлении списка не учитывал фильмы о супергероях и вестерны.

Mission: Impossible Fallout (2018)

Bullitt (1868)

North by Northwest (1959)

The Yellow Sea (2010)

The Raid: Redemption (2012)

Hero (2002)

Night Watch (2004)

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Taken (2008)

The Heroic Trio (1993)

The French Connection (1971)

(cont'd) — James Gunn (@JamesGunn) April 17, 2020

В список также попала классика гонконгского кино «Наёмный убийца», хиты 2010-х «Грань будущего» «Безумный Макс: Дорога ярости», боевик «71», ставший фестивальным событием в 2014 году, и картина «Убить Билла» Квентина Тарантино.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.