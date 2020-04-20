Кино

Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции

12:03, 20 апреля 2020
Джеймс Ганн Джеймс Ганн Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Американский режиссёр Деймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.

Ганн составил перечень из 50 картин, который опубликовал в Twitter. Он отметил, что при составлении списка не учитывал фильмы о супергероях и вестерны.

В список также попала классика гонконгского кино «Наёмный убийца», хиты 2010-х «Грань будущего» «Безумный Макс: Дорога ярости», боевик «71», ставший фестивальным событием в 2014 году, и картина «Убить Билла» Квентина Тарантино.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.

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