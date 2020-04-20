Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции

Американский режиссёр Деймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.
Ганн составил перечень из 50 картин, который опубликовал в Twitter. Он отметил, что при составлении списка не учитывал фильмы о супергероях и вестерны.
Mission: Impossible Fallout (2018) Bullitt (1868) North by Northwest (1959) The Yellow Sea (2010) The Raid: Redemption (2012) Hero (2002) Night Watch (2004) Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) Taken (2008) The Heroic Trio (1993) The French Connection (1971) (cont'd)
В список также попала классика гонконгского кино «Наёмный убийца», хиты 2010-х «Грань будущего» «Безумный Макс: Дорога ярости», боевик «71», ставший фестивальным событием в 2014 году, и картина «Убить Билла» Квентина Тарантино.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.