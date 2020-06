Книга выйдет 7 июля, о чём Керри сообщил в Twitter. Артист также приложил отрывок аудиоверсии, на которой звучит голос Дэниелса.

Couldn’t be more delighted that my friend @Jeff_Daniels found the time to narrate my novel Memoirs and Misinformation.’ Get it July 7th. Click the pic for a listen! https://t.co/w3aNeKJOKi pic.twitter.com/qUyf8YROTp