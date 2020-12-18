«Дылда» Балагова вошла в список любимых фильмов года Барака Обамы

https://static.news.ru/photo/7bbbc814-4154-11eb-bda1-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дылда» Фото: kinopoisk.ru

Экс-президент США Барак Обама составил список фильмов и сериалов, которые больше всего понравились ему в 2020 году. В перечне оказалась картина российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда».

Как и всем, нам пришлось изрядное время провести дома в этом году. Учитывая, что стриминговые сервисы размыли границы между кино и телевидением, я решил представить расширенный список понравившихся мне произведений визуального искусства независимо от формата, — написал Обама в Twitter.

В перечне экс-президента «Дылда» соседствует с кинолентой «Ма Рейни: мать блюза» режиссёра Джорджа Вольфа. В этом фильме свою последнюю роль сыграл скончавшийся от рака Чедвик Боузман. Также в списке есть экранизация романа Джека Лондона «Мартин Иден» от итальянского режиссёра Пьетро Марчелло.

Среди сериалов Обаме полюбились такие произведения как «Ход королевы», «Лучше звоните Солу» и «Последний танец».

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, Iâve expanded the list to include visual storytelling that Iâve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020

«Дылда» — вторая работа в карьере Балагова. Действие фильма происходит в послевоенном Ленинграде. Героини картины — две фронтовые подруги, которые пытаются построить мирную жизнь. Мировая премьера «Дылды» прошла в рамках конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Фильм получил приз за лучшую режиссуру и награду от международной федерации кинопрессы.

Как передавал NEWS.ru, критики New York Times включили «Дылду» в рейтинг лучших кинофильмов 2020 года. Картина расположилась на десятой строчке рейтинга.