«Дылда» Балагова вошла в список любимых фильмов года Барака Обамы

https://static.news.ru/photo/7bbbc814-4154-11eb-bda1-fa163e074e61_660.jpgКадр из фильма «Дылда»Фото: kinopoisk.ru
Экс-президент США Барак Обама составил список фильмов и сериалов, которые больше всего понравились ему в 2020 году. В перечне оказалась картина российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда».
Как и всем, нам пришлось изрядное время провести дома в этом году. Учитывая, что стриминговые сервисы размыли границы между кино и телевидением, я решил представить расширенный список понравившихся мне произведений визуального искусства независимо от формата, — написал Обама в Twitter.
В перечне экс-президента «Дылда» соседствует с кинолентой «Ма Рейни: мать блюза» режиссёра Джорджа Вольфа. В этом фильме свою последнюю роль сыграл скончавшийся от рака Чедвик Боузман. Также в списке есть экранизация романа Джека Лондона «Мартин Иден» от итальянского режиссёра Пьетро Марчелло.
Среди сериалов Обаме полюбились такие произведения как «Ход королевы», «Лучше звоните Солу» и «Последний танец».
Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, Iâve expanded the list to include visual storytelling that Iâve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs
«Дылда» — вторая работа в карьере Балагова. Действие фильма происходит в послевоенном Ленинграде. Героини картины — две фронтовые подруги, которые пытаются построить мирную жизнь. Мировая премьера «Дылды» прошла в рамках конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Фильм получил приз за лучшую режиссуру и награду от международной федерации кинопрессы.
Как передавал NEWS.ru, критики New York Times включили «Дылду» в рейтинг лучших кинофильмов 2020 года. Картина расположилась на десятой строчке рейтинга.