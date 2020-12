«Дылда» Балагова вошла в список любимых фильмов года Барака Обамы

В перечне экс-президента «Дылда» соседствует с кинолентой «Ма Рейни: мать блюза» режиссёра Джорджа Вольфа. В этом фильме свою последнюю роль сыграл скончавшийся от рака Чедвик Боузман. Также в списке есть экранизация романа Джека Лондона «Мартин Иден» от итальянского режиссёра Пьетро Марчелло.

Среди сериалов Обаме полюбились такие произведения как «Ход королевы», «Лучше звоните Солу» и «Последний танец».