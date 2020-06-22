Disney+ отменил бесплатный период для новый подписчиков

https://static.news.ru/photo/774b1fd4-b49e-11ea-860c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AppleJesus

Стриминговый сервис Disney+ отметил первую бесплатную неделю пользования для новых подписчиков. Компания хочет опробовать новые способы продвижения платформы.

Несмотря на то, что отмена бесплатного периода была произошла только сейчас, информацию об опции для новых пользователей убрали из документов маркетологов несколько недель назад, передаёт CNET.

Сервис сделал привлекательное предложение по соотношению «цена-качество», перед чем, по нашему мнению, и так сложно отказать, — заявил представитель корпорации.

Disney+ за первые сутки работы после открытия в ноябре привлёк 10 млн подписчиков. Уже в апреле стало известно о 50 млн пользователей онлайн-кинотеатра, писал NEWS.ru.