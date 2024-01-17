Безруков пришел с женой, Собчак — без Богомолова: фото с премьеры «Воздуха»

Фото: НМГ Кинопрокат

Анна Матисон и Сергей Безруков на премьере фильма «Воздух»

Накануне в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы «Воздух» режиссера Алексея Германа — младшего. В прокат картина выходит в четверг, 18 января. Лента рассказывает о судьбах советских летчиц, поэтому в кинотеатре был установлен макет военного самолета.

Фильм «Воздух» представили его режиссер, художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и многие другие.

На красной дорожке многие исполнители ролей в драме появились в сопровождении супругов. Безруков вывел в свет жену Анну Матисон, а Лядова пришла с мужем Владимиром Вдовиченковым. Талызина, которая играет в фильме главную героиню, позировала фотографам вместе с бойфрендом актером Сергеем Новосадом.

Ксения Собчак, посетившая премьеру, была без супруга режиссера Константина Богомолова. Телеведущая не осталась незамеченной: это был ее первый выход в свет после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Гостями премьерного показа «Воздуха» также стали министр культуры Ольга Любимова, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Яна Чурикова, Вадим Галыгин, Александр Цыпкин и многие другие.

Накануне выхода картины Алексей Герман — младший пообщался с NEWS.ru и рассказал, почему продолжает жить и работать в России.

«Я же не уехал. А мог уехать. Не уехал, потому что тут мои корни, моя память, мои улицы... При этом я никого не учу, как надо жить. Я вообще не люблю учить людей. Каждый сам выбирает свою жизнь», — заявил он.

Кто из звезд посетил премьеру «Воздуха» — в фотогалерее NEWS.ru.