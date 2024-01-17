Анна Матисон и Сергей Безруков на премьере фильма «Воздух»
Накануне в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы «Воздух» режиссера Алексея Германа — младшего. В прокат картина выходит в четверг, 18 января. Лента рассказывает о судьбах советских летчиц, поэтому в кинотеатре был установлен макет военного самолета.
Фильм «Воздух» представили его режиссер, художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и многие другие.
На красной дорожке многие исполнители ролей в драме появились в сопровождении супругов. Безруков вывел в свет жену Анну Матисон, а Лядова пришла с мужем Владимиром Вдовиченковым. Талызина, которая играет в фильме главную героиню, позировала фотографам вместе с бойфрендом актером Сергеем Новосадом.
Ксения Собчак, посетившая премьеру, была без супруга режиссера Константина Богомолова. Телеведущая не осталась незамеченной: это был ее первый выход в свет после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.
Гостями премьерного показа «Воздуха» также стали министр культуры Ольга Любимова, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Яна Чурикова, Вадим Галыгин, Александр Цыпкин и многие другие.
Накануне выхода картины Алексей Герман — младший пообщался с NEWS.ru и рассказал, почему продолжает жить и работать в России.
«Я же не уехал. А мог уехать. Не уехал, потому что тут мои корни, моя память, мои улицы... При этом я никого не учу, как надо жить. Я вообще не люблю учить людей. Каждый сам выбирает свою жизнь», — заявил он.
Кто из звезд посетил премьеру «Воздуха» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: НМГ Кинопрокат
Антон Жижин со спутницей на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Антон Жижин со спутницей на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Анна Исаева на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Анна Исаева на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Антон Шагин с семьей на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Антон Шагин с семьей на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Фото: НМГ Кинопрокат
Фото: НМГ Кинопрокат
Анна Банщикова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Анна Банщикова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Ирина Безряднова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Ирина Безряднова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Лядова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Лядова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Лядова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Лядова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Давид Шнейдеров на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Давид Шнейдеров на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Окопная, Алексей Герман-младший, Софья Великая на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Окопная, Алексей Герман-младший, Софья Великая на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Окопная на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Елена Окопная на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Евгений Стычкин на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Евгений Стычкин на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Карина Каграманян на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Карина Каграманян на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Ольга Любимова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Ольга Любимова на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Макар Кожухов на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Макар Кожухов на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Константин Эрнст и Алексей Герман-младший на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Константин Эрнст и Алексей Герман-младший на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Ксения Собчак на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Ксения Собчак на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Ольга Любимова и Константин Эрнст
Фото: НМГ Кинопрокат
Ольга Любимова и Константин Эрнст
Фото: НМГ Кинопрокат
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «Воздух»
Фото: НМГ Кинопрокат
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «Воздух»