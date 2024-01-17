«Я же не уехал»: Герман-младший объяснил, почему не покинул Россию Режиссер Герман-младший заявил, что в России у него корни и память

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Алексей Герман — младший

Режиссер Алексей Герман — младший заявил в интервью NEWS.ru, что не уехал из России, поскольку в стране его корни. Он добавил, что каждый человек должен иметь право на собственное мнение.

Я же не уехал. А мог уехать. Не уехал, потому что тут мои корни, моя память, мои улицы... При этом я никого не учу, как надо жить. Я вообще не люблю учить людей. Каждый сам выбирает свою жизнь, — заявил он.

Герман добавил, что для него патриотизм — это искренне и честно делать свое дело и помогать ближним, не совершать стыдных и дурных поступков. Также, по его мнению, нужно желать своей стране добра.

Это абсолютно необязательно делать в форме истерических нападений на других, — резюмировал он.

Ранее режиссер Никита Михалков в ходе пресс-конференции выразил соболезнования артистам, которые покинули Россию после начала спецоперации и не нашли своего места за рубежом, но вынуждены ассимилироваться в неродной стране. По его словам, внешняя дружелюбность на Западе оборачивается тем, что в действительности никто не хочет слышать о проблемах собеседника.

Михалков также выразил благодарность странам ЕС за введенные санкции, поскольку это показало, «кто есть кто». При этом кинематограф в новых экономических условиях начал искать новые смыслы, уверен режиссер.