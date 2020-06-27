Белые актёры прекращают озвучивать «небелых» персонажей «Симпсонов»

https://static.news.ru/photo/0c954c74-b81c-11ea-8af3-fa163e074e61_660.jpg Фото: RiseFallNick/twitter.com

Создатели популярного американского мультсериала «Симпсоны» выступили с заявлением о том, что белые артисты озвучки не будут больше работать над голосами «небелых» персонажей.

Об этом авторы мультфильма сообщили почти сразу после того, как актёр Майк Генри заявил 26 июня о том, что прекращает озвучивать темнокожего персонажа Кливленда Брауна в мультсериале «Гриффины», чем занимался с 1999 года.

Itâs been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT — Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020

В будущем в «Симпсонах» белые актёры больше не будут озвучивать небелых персонажей, — цитирует заявление Fox Broadcasting Company издание Deadline.

Отмечается также, что «Симпсоны» уже подвергались критике из-за неправдивого и оскорбительного изображения американских индийцев в воплощении персонажа Апу Нахасапимапетилона. Его нарочитый акцент стал причиной обвинений в расизме. Общественная дискуссия вокруг этой темы получила название «проблема Апу» и о ней в 2017 году комиком Хари Кондаболу был снят документальный фильм, посвящённый негативным стереотипам об американских индийцах.

Волна антирасистских протестов прокатилась по США и затронула другие страны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого полицейского задержания. Один из офицеров придавил шею задержанного коленом и мужчина задохнулся. Протестующие выступают против расизма и превышения полицией своих полномочий.

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