Белые актёры прекращают озвучивать «небелых» персонажей «Симпсонов»

Об этом авторы мультфильма сообщили почти сразу после того, как актёр Майк Генри заявил 26 июня о том, что прекращает озвучивать темнокожего персонажа Кливленда Брауна в мультсериале «Гриффины», чем занимался с 1999 года.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT