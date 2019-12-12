Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся экранизацией романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Лурман заявил, что он большой поклонник книги и давно хотел снять по ней фильм,
Почти 20 лет история «Мастера и Маргариты» была мне невероятно близка, и я надеялся получить права на эту выдающуюся книгу, — сказал кинематографист.
В настоящее время неизвестно, будет ли Лурман сам снимать киноленту или выступит только в качестве продюсера. Когда именно начнётся производство картины, не сообщается.
Стриминговая платформа Netlix планирует сделать мультфильм на основе детской книги британского музыканта Пола Маккартни. Экранизацию получит произведение «Высоко в облаках».
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