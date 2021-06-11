Американский фильм «Круэлла» возглавил российский кинопрокат в выходные

https://static.news.ru/photo/71e343ac-cc9c-11eb-b656-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: кадр из фильма/Walt Disney Pictures

Лидером российского кинопроката за период с 10 по 13 июня стала американская криминально-приключенческая комедия «Круэлла». За эти дни фильм собрал 148,4 млн рублей, сообщается на сайте kinobusiness.com.

Фильм режиссёра Крэйга Гиллеспи вышел в прокат 28 мая, главную роль в нём исполняет Эмма Стоун. Картина повествует о мошеннице Эстелле, которая хочет сделать себе имя в мире моды и привлекает внимание высокомерной баронессы фон Хельман. В результате тёмная сторона героини одерживает верх, так появляется безжалостная Круэлла. Действие картины разворачивается в 70-е годы ХХ века в Лондоне.

На втором месте по кассовым сборам американский фильм ужасов «Заклятие-3» режиссёра Майкла Чавеса с Верой Фармига в главной роли. Фильм за минувший уик-энд собрал 120 млн рублей. Он рассказывает об исследователях паранормальных явлений Эде и Лоррейн Уорренах, которые сталкиваются с историей убийства, где убийца заявляет. что он действовал по воле дьявола.

Третье место досталось ещё одному фильму ужасов производства США «Тихое место — 2». Этот фильм собрал 82,3 млн рублей. Картина является продолжением истории семьи Эббот, которая выживает в мире слепых, но очень хорошо слышащих монстров. В главных ролях там снялись Эмили Блант и Киллиан Мерфи.

Ранее стало известно, что российский фильм-сказку «Конёк-Горбунок» покажут в Северной Америке. Права на ленту купила компания Grindstone Entertainment Group во время онлайн-кинорынка Key Buyers Event