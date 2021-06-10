Российскую сказку «Конёк-Горбунок» покажут в Северной Америке

https://static.news.ru/photo/164e2eba-ca82-11eb-aa69-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/SonyPicturesRU/yputube.com

Российский фильм-сказку «Конёк-Горбунок» покажут в Северной Америке. Права на ленту купила компания Grindstone Entertainment Group во время онлайн-кинорынка Key Buyers Event, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскино».

Кинокомпания СТВ совместно с дистрибьютором Luminescence объявили о крупной сделке по проекту «Конёк-Горбунок». Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм, — говорится в сообщении.

На форуме также заключил сделки «Союзмультфильм» — права на международных показ «Пластилинок» выкупила компания Jetpack, комедийный сериал «Пиратская Школа» начнёт представлять британская анимационная фирма Bill Melendez Productions (UK) Ltd, а французский Playbig займётся продвижением сериала для дошкольников «Капитан Кракен и его команда» в Юго-Восточной и Южной Азии, Гонконге, Тайване и Южной Кореи.

Key Buyers Event проходил с 8 по 10 июня. В нём приняли участие свыше 400 предприятий из более чем 80 государств. Форум проходил в режиме онлайн.

«Конёк-Горбунок» основан на одноимённой сказке Петра Ершова. Фильм повествует о молодом человеке Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В ленте сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов.

Ранее сообщалось, что hоссийская киностудия «Союзмультфильм» начала переговоры о сотрудничестве с американским сервисом Netflix по поводу продажи существующего продукта и совместном продюсировании новых проектов. Cейчас отечественное предприятие работает над четырьмя полнометражными фильмами. Первый из них — «Адъютант Суворова», премьера которого запланирована на конец 2021-го.