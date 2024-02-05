Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса» Yandex N.V. продала «Яндекс» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, сообщила пресс-служба компании. В рамках сделки учитывается дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы <...> Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», — говорится в сообщении.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». В консорциуме еще четыре пайщика.

Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум»; структура группы «Лукойл»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя, — отмечается в публикации.

В пресс-службе уточнили, что Yandex N.V. намерена в срок до 31 июля 2024 года сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса». Согласно данным Мосбиржи, акции «Яндекса» после соответствующей информации упали на 9,26%.

Ранее компания Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов в рамках реструктуризации бизнеса. Согласно опубликованной ранее информации, цена сделки должна была составить 23,8 млрд рублей. Новый глава Qiwi plc Алексей Мащенков сменил на посту руководителя компании Андрея Протопопова, который после регистрации сделки по продаже российских активов покинул совет директоров и пост главы исполнительного директора.