Qiwi сообщила о продаже российских активов Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов и разделению бизнеса

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Компания Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов в рамках реструктуризации бизнеса, сообщил Interfax со ссылкой на нового руководителя Qiwi plc Алексея Мащенкова. Как сообщалось ранее, цена сделки должна составить 23,8 млрд рублей.

Мы только что завершили сложную процедуру продажи российских активов. И теперь перед нами открываются новые перспективы. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса, — говорится в заявлении топ-менеджера.

Мащенков сменил на посту руководителя компании Андрея Протопопова, который после регистрации сделки по продаже российских активов покинул совет директоров и пост главы исполнительного директора. Новый глава компании с 2021 года занимал должность финансового директора Qiwi, а до этого работал заместителем генерального директора «Русской рыбопромышленной компании» и финансовым директором группы «Русский стандарт».

19 января сообщалось, что Qiwi планирует продать свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Как сообщили в пресс-службе российской компании, цена сделки составит 23,8 млрд рублей.

До этого электронная платежная система Qiwi Uzbekistan российского провайдера платежных услуг Qiwi была внесена в список сервисов, для которых в Узбекистане ввели ограничения на международные денежные переводы. Теперь невозможно осуществлять международные переводы на банковские карты, а также переводы на кошельки Qiwi в России и Казахстане. Кроме того, нельзя оплачивать услуги и финансовые сервисы из-за рубежа.