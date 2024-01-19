Стало известно, за сколько Qiwi продаст свои активы гонконгской компании Qiwi продаст гонконгской компании российские активы за 24 млрд рублей

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Компания Qiwi планирует продать свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Как сообщили в пресс-службе российской компании, цена сделки составит 23,8 миллиарда рублей.

После завершения этой сделки Qiwi планирует провести обратный выкуп своих акций с бирж NASDAQ и МосБиржи. Размер выкупа ограничен 10% от общего числа выпущенных акций. Рассрочка и оплата сделки будут произведены в течение четырех лет.

После завершения сделки главный исполнительный директор Qiwi Андрей Протопопов продолжит руководить бизнесом АО «КИВИ» в России, при этом покинет руководящие должности в Qiwi plc. Новыми руководителями Qiwi plc станут Алексей Мащенков и Елена Никонова, занимавшие до этого финансовые позиции. В компании подчеркнули, что реструктуризация не повлияет на доступность ее услуг, работу продуктов и отношения с партнерами.

Ранее электронная платежная система Qiwi Uzbekistan российского провайдера платежных услуг Qiwi была внесена в список сервисов, для которых в Узбекистане ввели ограничения на международные денежные переводы. Теперь невозможно осуществлять международные переводы на банковские карты, а также переводы на кошельки Qiwi в России и Казахстане. Кроме того, нельзя оплачивать услуги и финансовые сервисы из-за рубежа.