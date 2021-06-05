В АСИ рассказали, как вовлечь молодёжь в предпринимательство

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Молодёжное предпринимательство существует, и за ним — будущее российской экономики, считает руководитель Центра молодёжных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно. В беседе с NEWS.ru он отметил, что за эту сферу в РФ отвечает не одно ведомство и для более качественной работы их необходимо объединить в единую систему.

Молодёжное предпринимательство — это не хайп, это будущее российской экономики в прямом смысле слова. Если мы не будем сейчас взращивать среди школьников и студентов молодых предпринимателей, будущего у российской экономики нет, — заявил Вайно.

Он рассказал, что в АСИ есть платформа по поддержке молодых предпринимателей, и там уже 65 тысяч пользователей. Но этого очень мало, отметил эксперт.

У нас самая большая проблема — мы как система не существуем. Росмолодёжь делает одно, АСИ — другое и ещё кто-то это контролирует. Поэтому главное выстроить систему и запустить механизм, — подчеркнул Вайно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году в стране будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, речь идёт о сфере кредитования и зонтичном предоставлении поручительств. Так, корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнёрах.