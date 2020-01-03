Миллиардер и основатель компании USM Holdings Алишер Усманов рассказал, кто может стать его наследником.
Во время беседы с репортёром Financial Times топ-менеджер
Поэтому хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции, — сказал Усманов.
Он уточнил, что первую половину отдал бы родным, а вторую — сотрудникам, которые этого заслуживают.
Ранее NEWS.ru писал о том, что по версии журнала Forbes бизнесменом года в 2018 году стал предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он провёл за год рекордное число сделок.
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