https://static.news.ru/photo/bad77998-2e55-11ea-932e-fa163e074e61_660.jpg Алишер Усманов Фото: vk.com/ usmanov53/Global Look Press

Миллиардер и основатель компании USM Holdings Алишер Усманов рассказал, кто может стать его наследником.

Во время беседы с репортёром Financial Times топ-менеджер заявил , что жизнь не вечна. Он также напомнил, что ему помогали многие люди.

Поэтому хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции, — сказал Усманов.

Он уточнил, что первую половину отдал бы родным, а вторую — сотрудникам, которые этого заслуживают.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по версии журнала Forbes бизнесменом года в 2018 году стал предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он провёл за год рекордное число сделок.