Uniqlo ушел из России: кто остался, где теперь одеваться россиянам Японская сеть расторгла договор аренды помещений для всех своих магазинов

Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японский бренд одежды Uniqlo расторг договоры аренды помещений для всех своих магазинов в России. Эта сеть далеко не первая, кто решил завершить свою деятельность в РФ. О том, где пока можно купить вещи японской марки и как сегодня происходит замещение иностранных брендов, — в материале NEWS.ru.

Когда марка Uniqlo решила уйти из России

За прошедший год с небольшим от бренда было очень много противоречивых новостей. Сразу после начала спецоперации на Украине, 7 марта 2022 года, глава крупнейшего ретейлера Азии Fast Retailing, владеющего брендом одежды Uniqlo, Тадаси Янаи заявил, что все 50 магазинов продолжат работу в России. «Одежда — это жизненная необходимость. У народа России есть такое же право на жизнь, как и у нас», — говорил Янаи. Компания также призывала страны выступить против боевых действий.

Но уже 10 марта Uniqlo объявила о временной приостановке работы в России. До 1 февраля этого года сеть должна была окончательно закрыть почти все свои магазины. «Известия» писали, что в стране могут остаться лишь до пяти торговых точек марки, а источник «Коммерсанта» утверждал, что японская сеть может полностью уйти с российского рынка. Сообщалось также, что марка Uniqlo планировала еще осенью 2022 года покинуть Россию, но изначально планировалось закрыть только нерентабельные точки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Закрытый магазин Uniqlo в торговом центре «Вегас»

Что известно об уходе Uniqlo на сегодняшний день

Сегодня «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров компании, а также владельцев торговых центров сообщили, что компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Залы, которые она раньше снимала, сейчас занимают другие ретейлеры.

По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Uniqlo разорвала все контракты на аренду с учетом штрафных санкций и уволила весь персонал магазинов. Бывшим сотрудникам компания выплатила по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны, отметила она.

В последней отчетности компании, за третий квартал текущего финансового года, говорится о «полном закрытии бизнеса» на территории России.

Где пока можно купить одежду Uniqlo

В октябре 2022 года товары Uniqlo появились на маркетплейсе Lamoda. Там в беседе с ForbesLife заявили, что это оригинальная продукция марки, авторизованная ее официальным представительством на территории России. В пресс-службе Uniqlo в России также сообщили, что это пилотный проект и что в его рамках продается коллекция этого года и одежда, ввезенная в страну до приостановки бизнеса.

На тот момент на Lamoda было 608 товаров Uniqlo. Казалось, что это временная мера для продажи старых коллекций. Однако на сегодняшний день на российском маркетплейсе представлено 1978 товаров японской марки, включая женскую, мужскую и детскую одежду и обувь, а также аксессуары.

Кроме того, вещи бренда можно приобрести на Ozon, а также заказать на платформе CDEK.Shopping. В последнем случае доставка будет из Польши, логистические расходы уже включены в указанную на сайте стоимость товара.

Фото: NEWS.ru

Как из России уходили другие бренды

В марте 2022 года компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России, а в октябре решила окончательно уйти из страны. Весной 2023-го стало известно, что немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров думает передать свое российское подразделение — ООО «Адидас» — иностранному инвестору.

Ранее этот же путь выбрал крупный производитель спортивной одежды и обуви Reebok. Российское подразделение перешло турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве вещей бренда. Магазины Reebok в России в результате переименованы в Sneaker Box, в них продается несколько марок кроссовок.

В конце марта 2023 года российские власти одобрили сделку по продаже испанским ретейлером Inditex Group (в группу Inditex входят такие бренды, как Zara, Pull & Bear, Bershka и Massimo Dutti) своей российской компании «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупателем стал Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сообщил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Издание отмечало, что компания с таким же названием зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда же в России пообещали открыть новые магазины под названиями Maag, Dub, Vilet и Ecru.

Как идет замещение иностранных брендов

Процесс замещения иностранных брендов продолжается и сейчас. Например, вместо части магазинов Uniqlo в ряде регионов уже открылись торговые точки российских марок — Gloria Jeans, Befree, Sela и «Снежная королева», а на месте H&M — «Кенгуру» и Freedom Store.

Вскоре после закрытия всех магазинов польской компании LPP Group (владеет марками одежды Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito и House) по всей стране начали открываться бутики под названиями, которые отдаленно напоминали ушедшие. Например, вместо привычного Reserved появились магазины одежды RE, а House неожиданно превратился в XC.

Экономисты и эксперты в сфере ретейла утверждают, что массовое замещение иностранных брендов оказалось не слишком успешным — большая часть «заместителей» сегодня терпит убытки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Магазин одежды Gloria Jeans на месте бывшего флагмана H&M на Тверской улице

Где теперь одеваться россиянам

По мнению руководителя рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексея Баженова, одежду можно купить в интернете — на маркетплейсах, в соцсетях, в магазинах брендов, в селективных и обычных секонд-хендах, на вещевых рынках. «За последние годы подрос российский „брендовый“ масс-маркет с собственным производством», — приводит его слова РИА Новости.

В Минпромторге уверены, что российские бренды прекрасно заместят Uniqlo. Отечественная продукция даже лучше по качеству, дизайну и стилю, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Как показывает практика последних месяцев, хорошее место пустым не бывает. Прекрасно эти места заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками», — пояснил он.

Кроме того, на замену западноевропейским брендам приходят компании из Турции и Азии: китайские, корейские и казахстанские производители одежды, аксессуаров и спортивных товаров.

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