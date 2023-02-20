Титов рассказал, чего бизнес ждет от выступления Путина Титов: от послания президента Федеральному собранию ждут курса на свободу бизнеса

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию

Предпринимательское сообщество ожидает услышать в послании президента России Федеральному собранию курс на свободу предпринимательства, сказал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он также выразил ожидание, что Владимир Путин озвучит четкие сигналы о том, на какое участие бизнеса рассчитывает власть в решении социальных и экономических вопросов.

Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе, — заявил Титов.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России в предстоящем послании Федеральному собранию планирует уделить особое внимание темам, связанным со специальной операцией на Украине. Ранее пресс-секретарь утверждал, что Путин сделает акцент на текущей ситуации — военной операции, экономике и социальной сфере.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.