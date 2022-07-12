Суд в Москве оштрафовал владельца SpeedTest на 1 млн рублей

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Мировой суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей компанию Ookla, которая занимается услугами в сфере интернет-аналитики и владеет сервисом SpeedTest, сообщает корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка номер 422. Причиной штрафа стал отказ локализовать данные российских пользователей в России.

Суд постановил признать компанию Ookla LLC виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ <...> и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей, - сказано в решении суда.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских граждан. Представители ответчика Apple Inc пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в РФ, и этим занимается компания Apple Distribution, однако Представитель Роскомнадзора заявила суду, что ответственность за сбор этой информации несет именно Apple Inc.