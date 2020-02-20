https://static.news.ru/photo/d8a1720e-5433-11ea-a936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил иск защитников природы к компании Илона Маска Tesla, намеренной запустить первый в Европе завод по строительству электрокаров в Грюнхейде недалеко от Берлина.

Необходимость вырубить лесной массив может нанести урон окружающей среде, считают истцы — «Зелёная лига Бранденбурга» и «Ассоциация по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии». Кроме того, противники строительства полагают, что отходы производства с завода могут попасть в местные водоёмы и загрязнить их.

Ранее суд, на время разбирательств, наложил временный запрет на строительство, но теперь окончательно отклонил иск. Расчистка местности будет проведена на территории 91 га, это решение является окончательным, сообщается на сайте суда.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство природы РФ подаст исковое заявление против АО «Внешстройимпорт» в связи с вырубкой деревьев на территории «Лосиного Острова» под жилой комплекс. По данным пресс-службы ведомства, протокол по факту нарушения, выявленного в 150 метрах от границы парка, уже составлен.