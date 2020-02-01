Министерство природы подаст исковое заявление против АО «Внешстройимпорт» в связи с вырубкой деревьев на территории «Лосиного Острова» под жилой комплекс.
По данным пресс-службы ведомства, протокол по факту нарушения, выявленного в 150 метрах от границы парка, уже составлен. На месте работ размещена информация о возведении многоквартирного жилого комплекса. В качестве застройщика выступает Московский фонд реновации жилой застройки, а генподрядчика — АО «Внешстройимпорт».
Данная хозяйственная деятельность не проходила согласования в Минприроды, — отметили в министерстве.
В ведомстве планируют принять все меры, соответствующие действующему законодательству,
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков заявил, что ведомство поддерживает введение возможности строительства жилых домов и социальных объектов на территории национальных парков. По его словам, это должно решить накопившиеся проблемы живущих на этой территории граждан.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен