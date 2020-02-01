https://static.news.ru/photo/a85c93b8-44f1-11ea-894c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство природы подаст исковое заявление против АО «Внешстройимпорт» в связи с вырубкой деревьев на территории «Лосиного Острова» под жилой комплекс.

По данным пресс-службы ведомства, протокол по факту нарушения, выявленного в 150 метрах от границы парка, уже составлен. На месте работ размещена информация о возведении многоквартирного жилого комплекса. В качестве застройщика выступает Московский фонд реновации жилой застройки, а генподрядчика — АО «Внешстройимпорт».

Данная хозяйственная деятельность не проходила согласования в Минприроды, — отметили в министерстве.

В ведомстве планируют принять все меры, соответствующие действующему законодательству, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков заявил, что ведомство поддерживает введение возможности строительства жилых домов и социальных объектов на территории национальных парков. По его словам, это должно решить накопившиеся проблемы живущих на этой территории граждан.