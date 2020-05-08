Сбербанк принял заявку «Уральских авиалиний» на кредит в условиях пандемии

Сбербанк принял заявку авиакомпании «Уральские авиалинии», которая столкнулась с дефицитом средств из-за мировой пандемии коронавируса и сокращения пассажиропотока.
Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся. Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов финансирования, в том числе возможную выдачу кредитов в рамках госпрограммы поддержки отраслей, пострадавших от коронавируса, — цитирует ТАСС зампредседателя правления банка Анатолия Попова.
По информации издания, ранее «Уральских авиалинии» столкнулись с проблемами при получении займов на обеспечение производственной деятельности.
Как писал NEWS.ru, 7 мая президент Владимир Путин провёл совещание с представителями транспортной отрасли. По информации Минтранса, внутренний пассажиропоток в России снизился на 70–95%.
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