Сбербанк принял заявку «Уральских авиалиний» на кредит в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/a6c7cb52-9128-11ea-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк принял заявку авиакомпании «Уральские авиалинии», которая столкнулась с дефицитом средств из-за мировой пандемии коронавируса и сокращения пассажиропотока.

Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся. Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов финансирования, в том числе возможную выдачу кредитов в рамках госпрограммы поддержки отраслей, пострадавших от коронавируса, — цитирует ТАСС зампредседателя правления банка Анатолия Попова.

По информации издания, ранее «Уральских авиалинии» столкнулись с проблемами при получении займов на обеспечение производственной деятельности.

Как писал NEWS.ru, 7 мая президент Владимир Путин провёл совещание с представителями транспортной отрасли. По информации Минтранса, внутренний пассажиропоток в России снизился на 70–95%.