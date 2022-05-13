Сбербанк предупредил о появлении мошеннических приложений банка в App Store

Мошеннические приложения, которые имитируют сервисы Сбербанка, появились для скачивания в магазине App Store, сообщает ТАСС. В самой кредитной организации отметили, что мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских. В банке напомнили, что официальное приложение «Сбербанк онлайн» недоступно для обновления и скачивания в App Store из-за санкций, введённых западными странами.

Будьте бдительны, это не официальное приложение «Сбера», а мошенники. Наша служба безопасности уже работает над его блокировкой, — сказали в «Сбере».

В App Store появились приложения «Сбербанк онлайн сайт, Sberbank Mobile banking, Sberbank on-line banking, а также Sberbank Conference. В информации о разработчике указывается, что провайдером выступает Sberbank BH d.d. Sarajevo.

Мобильное приложение Сбербанка на платформе iOS перестало быть доступным для скачивания и обновления в App Store в начале апреля. Поводом для этого стали санкции в отношении «Сбера». В банке при этом добавили, что установленные ранее приложения работают, ограничений по их использованию нет. Кроме того, клиенты организации могут пользоваться веб-версией «Сбербанка Онлайн», адаптированной для мобильных устройств.

США заявили о введении блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-Банка 6 апреля. Правительство считает, что таким образом «резко усилит финансовый удар» по России на фоне военной операции на Украине. В пресс-службе «Сбера» указывали, что отделения банка продолжат работать в штатном режиме и введение таких рестрикций особым образом не скажется на его дальнейшей деятельности.