Производитель масла «Олейна» избавился от российских активов Американский производитель масла «Олейна» Bunge продал бизнес в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производитель масла «Олейна», американский агротрейдер Bunge, закрыл сделку по продаже своего российского бизнеса по производству растительных масел. Об этом говорится на сайте компании. С 3 февраля ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника.

Bunge завершило сделку по продаже своего бизнеса в России, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что все реквизиты «Бунге СНГ», включая ОГРН, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты и номер телефона, остались без изменений. Наименование компании будет изменено в ближайшее время.

Компания Bunge была основана в 1818 году в Амстердаме. В настоящее время она является международной интегрированной компанией, работающей на рынке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Штаб-квартира расположена в городе Сент-Луис, штат Миссури, США.

Ранее РБК со ссылкой на источники на рынке инвестиций сообщил, что Goldman Sachs продал часть активов в России управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову и управляющему директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру. Сделка была осуществлена в 2022 году.

В свою очередь американская компания — производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершила сделку по продаже бизнеса в России. Обладателем российских предприятий SvetoCopy стал «ПАЛП Инвест», который занимается производством бумаги санитарно-гигиенического назначения в России. Бизнес был продан за $420 млн, однако после перевода валюты и уплаты комиссии за транзакции американская фирма получила $390 млн.