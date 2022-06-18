«Поджала рынок под себя»: в ФАС назвали плюсы ухода IKEA из России Глава ФАС Шаскольский: уход IKEA из России станет плюсом для мебельной отрасли в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С уходом IKEA с российского рынка в стране мебельная отрасль начнет наращивать производство, которое раньше сдерживала шведская компания, «поджавшая» рынок под себя, заявил в беседе с РБК глава антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. По его словам, в России появится здоровая конкуренция, благодаря которой отечественные производители начнут развивать сферу услуг и сбытовые направления.

Здесь есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, зарубежные компании добавляют конкуренции. Но они же зачастую создают и риски монополизации рынков. Например, IKEA, при всех плюсах, «поджала» рынок под себя. Сейчас, возможно, на этом рынке появится конкуренция, производители будут развивать свои сбытовые направления и сферу услуг. И в этом смысле, может быть, даже плюс будет для развития конкуренции от того, что IKEA приняла такое решение, — пояснил Шаскольский.

Он отметил, что все механизмы антимонопольного законодательства продолжают действовать в обычном режиме, и ФАС готова использовать их в полной мере, чтобы защитить потребителей. Шаскольский добавил, что из-за укрупнения компаний может снизиться число организаций, за которыми нужно наблюдать.

4 марта IKEA закрыла все магазины в России. Позже сообщалось, что компания не планирует открываться до 31 августа из-за проблем с логистикой. В середине июня товары IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Покупателям предлагали приобрести мебель, предметы интерьера, посуду и канцтовары. Пресс-служба онлайн-магазина подтвердила, что предложения действительно есть, однако они от частных лиц.

15 июня в пресс-службе компании IKEA раскрыли NEWS.ru подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Шведская компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.