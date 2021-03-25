Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в январе — феврале

https://static.news.ru/photo/91c4138a-8d5a-11eb-b7ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в январе — феврале 2021 года снизился на 37,8% (до 10,5 млн человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в феврале — на 37,4% (почти 5 млн).

Согласно данным ведомства, сокращение перевозок на международных линиях в январе — феврале достигло 83,5% (1,1 млн человек), на внутренних — на 7,2%, (9,4 млн). В феврале перевозки на международных рейсах снизились на 81,8% — до 561,8 тысячи, на внутренних — на 9,2%, до 4,4 млн.

Больше всего пассажиров в январе — феврале перевезла авиакомпания S7. При этом её пассажиропоток сократился к 2020 году на 14% (до 2,3 млн человек). Услугами «Аэрофлота» в январе — феврале воспользовалось на 60,5% клиентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — 2 млн человек. Перевозки «Победы» выросли на 1,6% — до 1,8 млн пассажиров, «Уральских авиалиний» снизились на 37,4%, (810,6 тысячи человек), «России» — на 26,5%, (791,3 тысячи), «ЮТэйр» (Utair) — на 33,3% (706,8 тысячи).

В феврале 2021 года лидирующую позицию по перевозкам также занимает S7, обслужившая 1 млн пассажиров, снижение к прошлому году составило 15,2%. Перевозки «Аэрофлота» снизились на 60,5%, до 992,9 тысячи человек. Пассажиропоток «Победы» в этот период вырос на 2,8% и составил 844,8 тысячи человек. «Уральские авиалинии» снизили перевозки на 32,9%, до 403,9 тысячи, «Россия» — на 21,4%, до 400 тысяч, «ЮТэйр» — на 34,2%, до 332,9 тысячи человек, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания «Аэрофлот» с 10 марта повысила топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10%. Теперь стоимость сбора в цене одного билета экономкласса составит 1650 рублей против прежних 1500, хотя имеются исключения.