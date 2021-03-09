«Аэрофлот» увеличил топливный сбор на рейсы по РФ

Авиакомпания «Аэрофлот» с 10 марта повысила топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10%. Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500, хотя имеются исключения.
Об этом
Сбор не взимается при полётах эконом-классом между Москвой и городами Дальнего Востока. Кроме того, размер топливного сбора не изменился для полётов за границу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от компенсаций государства за повышение в 2018 году цен на авиационное топливо для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы. В ведомстве считают, что авиаперевозчики могут повысить топливный сбор непосредственно перед вылетом чартерного рейса.