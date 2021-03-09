«Аэрофлот» увеличил топливный сбор на рейсы по РФ

https://static.news.ru/photo/277f3484-812d-11eb-bd49-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» с 10 марта повысила топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10%. Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500, хотя имеются исключения.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 рублей вместо 4200 рублей. Цена сбора для «комфорта» вырастет на 225 рублей, а для тарифов класса «бизнес» — на 300 рублей.

Сбор не взимается при полётах эконом-классом между Москвой и городами Дальнего Востока. Кроме того, размер топливного сбора не изменился для полётов за границу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от компенсаций государства за повышение в 2018 году цен на авиационное топливо для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы. В ведомстве считают, что авиаперевозчики могут повысить топливный сбор непосредственно перед вылетом чартерного рейса.