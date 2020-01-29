https://static.news.ru/photo/3206ad06-42c7-11ea-ba28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от компенсаций государства за повышение в 2018 году цен на авиационное топливо для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы.

В ведомстве считают, что авиаперевозчики могут повысить топливный сбор непосредственно перед вылетом чартерного рейса. Этим они смогут компенсировать цены на керосин. Такая возможность для регулярных рейсов отсутствует.

В Министерстве транспорта заявили журналистам «Коммерсанта», что неоднозначно относятся к инициативе ФАС. Чиновники считают, что реализация этого предложения может привести к срыву отпусков российских туристов.

По данным издания, представители авиакомпаний также выступают против предложения ведомства. Они полагают, что отмена компенсаций повлияет на изменение технологий расчёта. Это может привести к задержке выплат.

В настоящий момент из бюджета на выплату компенсаций планируют выделить 22,4 млрд рублей вместо заявленных 23 млрд. Об этом в ФАС сообщает в письме в Минтранс, пишет «Коммерсант». Источники в авиакомпаниях утверждают, что новая сумма в целом устраивает перевозчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минфине предложили компенсировать перевозчикам рост цен на керосин в 2018 года за счёт транссибирских роялти «Аэрофлота».