Минздрав может смягчить правила работы стоматологических клиник

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Министерство здравоохранения может смягчить правила, регламентирующие работу стоматологических клиник. Об этом сказано в письме замглавы ведомства Евгения Камкина в адрес бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Дело в том, что с 1 января в клиниках, где нет рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф — рентгеновский аппарат для снимков полости рта, а также ортопантомограф — аппарат для панорамной съёмки зубов. Кроме того, по новым правилам стоматологические клиники должны привлекать дополнительный персонал врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение суток.

Однако минимальная стоимость радиовизиографа составляет около 200 тысяч рублей, а ортопантомографа — несколько тысяч долларов, поясняют представители отрасли. Кроме того, потребуются дополнительные расходы и на введение в штат рентген-лаборантов, до появления которых стоматологи сами интерпретировали результаты исследований. Новые траты могут привести к массовому закрытию коммерческих клиник с общим оборотом порядка 300 млрд рублей.

Все эти доводы в конце 2020 года в обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой изложил Титов, выступивший от имени стоматологического сообщества. Он назвал новые требования спорными и попросил о содействии в их корректировке.

В ответном письме замглавы Минздрава в адрес бизнес-омбудсмена сказано, что министерство разрабатывает изменения в соответствующие порядок и правила. В частности, как передаёт ТАСС, проектом приказа о внесении изменений радиовизиографы будут предусмотрены только при отсутствии рентген-кабинета либо договора с другой медорганизацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии. Должен измениться и стандарт оснащения кабинета: либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.

Кроме того, как отмечает в своём ответе Титову Камкин, в проекте изменений в правила разделены понятия «интерпретация результатов рентгенологических исследований» и «анализ результатов рентгенологических исследований». Таким образом, интерпретация будет оставлена за стоматологом, а анализ — за рентгенологом.

«Коммерсант» также указывает на другую часть письма Камкина, который признаёт возможность полной отмены приказов о введении новых требований. По его словам, они подпадают под так называемую регуляторную гильотину, если будет подтверждено их негативное влияние на работу бизнеса. При этом сами представители отрасли рассчитывают как минимум на упрощение требований в ближайшее время.

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