Минздрав может смягчить правила работы стоматологических клиник

Министерство здравоохранения может смягчить правила, регламентирующие работу стоматологических клиник. Об этом сказано в письме замглавы ведомства Евгения Камкина в адрес бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Дело в том, что с 1 января в клиниках, где нет рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф — рентгеновский аппарат для снимков полости рта, а также ортопантомограф — аппарат для панорамной съёмки зубов. Кроме того, по новым правилам стоматологические клиники должны привлекать дополнительный персонал врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение суток.
Однако минимальная стоимость радиовизиографа составляет около 200 тысяч рублей, а ортопантомографа — несколько тысяч долларов, поясняют представители отрасли. Кроме того, потребуются дополнительные расходы и на введение в штат рентген-лаборантов, до появления которых стоматологи сами интерпретировали результаты исследований. Новые траты могут привести к массовому закрытию коммерческих клиник с общим оборотом порядка 300 млрд рублей.
Все эти доводы в конце 2020 года в обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой изложил Титов, выступивший от имени стоматологического сообщества. Он назвал новые требования спорными и попросил о содействии в их корректировке.
В ответном письме замглавы Минздрава в адрес бизнес-омбудсмена сказано, что министерство разрабатывает изменения в соответствующие порядок и правила. В частности, как
Кроме того, как отмечает в своём ответе Титову Камкин, в проекте изменений в правила разделены понятия «интерпретация результатов рентгенологических исследований» и «анализ результатов рентгенологических исследований». Таким образом, интерпретация будет оставлена за стоматологом, а анализ — за рентгенологом.
«Коммерсант» также
Ранее NEWS.ru писал, что примерно у 95% людей встречается какая-либо аномалия зубочелюстной системы. Это может быть нарушение прикуса, скученность зубов или слишком большие промежутки между ними, аномалия формы и размера зубной дуги. Причём патологии могут быть как врождёнными, так и приобретёнными.