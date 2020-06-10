Кубанские вина и коньяк будут экспортировать в Канаду

https://static.news.ru/photo/ef6270ca-ab9e-11ea-9ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Партия вина из Краснодарского края будет впервые за 15 лет направлена в Канаду после ослабления связанных с пандемией ограничений.

В первом контейнере будет около 10–12 тысяч бутылок коньяка и вин средней стоимости. На данный момент алкоголь адаптируют под канадский рынок, подготавливают этикетки и стикеры. Планируется, что в течение ближайших двух месяцев товар отправится к канадским потребителям, рассказал заместитель генерального директора ОАО «Агропромышленная фирма „Фанагория“» Михаил Лелюк.

Мы проверили свою продукцию на соответствие канадским требованиям и убедились, что мы соответствуем. Готовим отгрузку, но всё задерживается из-за пандемии, — цитирует Лелюка ТАСС.

Сейчас «Фанагория» поставляет спиртное в Китай, Японию, Германию, Ливан и Казахстан и планирует выйти на рынки Финляндии, Дании и США. Как сообщили в Минсельхозе региона, объёмы экспорта продукции виноделов в крае выросли в 3,6 раза за четыре года.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ одобрило продажу, потребление и рекламу на специализированных ярмарках произведённого на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вина. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму.