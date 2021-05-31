Костин процитировал Маркса в ответ на обвинение бизнеса в жадности

https://static.news.ru/photo/37a9894a-c2a5-11eb-936c-96000091f725_660.jpg Андрей Костин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что получение максимальной прибыли заложено в самих основах ведения бизнеса и на это указывал ещё Карл Маркс. Об этом он заявил в интервью РБК. Ранее в жадности упрекнул предпринимателей премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Если говорить о жадности, то ещё Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса, — сообщил Костин.

При этом он отметил, что сверхприбыли не должны извлекаться за счёт общества. По его мнению, здесь необходимо найти баланс. Костин подчеркнул, что бизнес «может и должен больше тратить на социальные проекты».

Ранее Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивных налоговых ставок для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Он подчеркнул, что за свою жадность они должны расплачиваться дополнительными отчислениями в бюджет страны.

Российский миллиардер Олег Дерипаска позже заявил, что представители бизнес-сообщества услышали призыв премьер-министра. Он подчеркнул, что Мишустин высказал правильную позицию и бизнес всегда готов искать решение проблем, а также добавил, что предпринимателей интересует, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу.