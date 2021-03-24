ФАС оценила сделку между «Яндекс.Такси» и группой компаний «Везёт»

https://static.news.ru/photo/89146a96-8cc9-11eb-8e65-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для вмешательства в сделку по покупке активов группы компаний «Везёт» компанией «Яндекс.Такси».

В ФАС отметили , что заключение сделки может негативно сказаться на уровне экономической концентрации на рынке такси. Однако действующее законодательство позволяет заинтересованным сторонам реализовать этот проект без согласования с ФАС, так как балансовая стоимость приобретаемых активов не превышает 400 млн рублей.

Фактическая сумма сделки между «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит $178 млн (13 млрд рублей). ФАС предлагает сделать обязательными для согласования сделки на суммы свыше 7 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, планы о покупке активов «Везёт» «Яндекс.Такси» озвучивала ещё в 2019 году, однако из-за вмешательства ФАС условия сделки изменились. В феврале 2021 года в компании сообщили, что новая сделка подразумевает покупку лишь части активов «Везёт», не затрагивает ПО и распространяется на ограниченное количество регионов.