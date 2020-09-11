Эксперт в области предпринимательства объяснил вред от двойных ценников

https://static.news.ru/photo/b3fd6a96-f43a-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такие мелкие вопросы, как вид ценника и его оформление, следует оставить на усмотрение магазинов. Такое мнение высказал президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

Так он прокомментировал инициативу Союза потребителей России обязать торговые сети использовать двойные ценники и указывать в них не только стоимость упаковки товара, но и цену за единицу — литр или килограмм.

Он пояснил, что маркетинговый ход по снижению стандартного объёма или веса продукта в упаковке называется шринкфляцией. Ситуация, когда на вид брикет масла, пакет с крупой или бутылка молока внешне не отличаются от стоящих рядом килограммовых и литровых аналогов, но стоят так же или дешевле, не становится обманом, ведь вся базовая информация по-прежнему указана на упаковке.

Если потребитель один раз почувствовал себя обманутым из-за шринкфляции, то больше продукт этой марки не купит, зато отныне будет внимательно читать данные о товаре. Никакого обмана здесь нет, — цитирует Буева «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что обязательство указывать дополнительные данные о товаре на ценнике оправдано, если речь идёт о необходимости проинформировать о наличии, например, заменителя привычного вещества. Однако пересчитывать ценники на литры и килограммы — мера избыточная, считает специалист. Он выразил уверенность, что россияне «не настолько глупы, чтобы у прилавка не подсчитать при необходимости это самим».

Сейчас ретейлеры вправе сами выбирать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса. Однако, учитывая то, что упаковки имеют разный вес или объём, не всегда просто сориентироваться, что на самом деле дешевле. Поэтому некоторые гипермаркеты России уже давно используют двойные ценники, давая возможность потребителям сравнивать цены базовой единицы товара — килограмма, литра и так далее. Однако обязанность делать это абсолютно для всех станет избыточной мерой регулирования, убеждён Буев.

В этой инициативе можно пойти на крайности и вообще вернуть советскую систему упаковочных ГОСТов, когда можно было выпускать товар лишь строго по килограммам, литрам или вариациям в 0,5 и 0,75 от этих мер. Но таким образом бизнес вновь загоняется в жёсткие рамки. А дополнительные издержки, которые при этом он понесёт, закладываются в конечную цену товара, — объяснил эксперт.

Буев напомнил, что мир идёт по пути снятия барьеров для бизнеса, если они не угрожают качеству продукта и здоровью потребителя.

Ранее NEWS.ru писал, что Союз потребителей России обратился в Министерство промышленности и торговли с предложением сделать обязательными двойные ценники и указывать на них помимо стоимости за упаковку товара и цену за единицу веса или объёма. Это, как было заявлено, могло бы помочь покупателям сравнивать стоимость одного вида товара разного объёма, а также свести на нет хитрости производителей, уменьшающих вес или объём при сохранении привычной стоимости.

Однако, по мнению Буева, нововведение по сути ничего не изменит и не заставит производителей прекратить хитрости с упаковкой. Специалист подчеркнул, что «на хитрые маркетинговые ходы бизнес идёт не от хорошей жизни», а поскольку борьба за деньги потребителя идёт серьёзная, на прилавках магазинов ещё долго будут появляться упаковки в 450 граммов, 900 миллилитров и им подобные.

Минпромторг также не поддержал идею о введении двойных ценников. В ведомстве посчитали, что это может перегрузить покупателей информацией, что принесёт им лишь дополнительные неудобства.