Минпромторг не поддержал идею ввести двойные ценники в магазинах

https://static.news.ru/photo/e06944c6-f410-11ea-a016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли не поддержало идею о введении двойных ценников в магазинах. В ведомстве посчитали, что это может перегрузить покупателей информацией.

В Минпромторге заявили, что информация не только о стоимости упаковки товара, но и о цене за единицу — литр или килограмм — является излишней.

Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь всё это повлечёт неудобства для потребителей, — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Агентство отмечает, что в начале сентября Минпромторг опубликовал проект правил продажи товаров с учётом особенностей их реализации в разных форматах торговли. Так, продавец будет обязан обеспечить наличие чётко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за вес или единицу товара.

В министерстве подчеркнули, что продавцу будет предоставлена возможность оформления ценников различными способами, которые должны быть визуально доступны для потребителей.

Ранее NEWS.ru писал, что Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением сделать обязательными двойные ценники и указывать на них помимо стоимости за упаковку товара и цену за единицу веса или объёма. Это, как было заявлено, могло бы помочь покупателям сравнивать стоимость одного вида товара разного объёма, а также свести на нет хитрости производителей, уменьшающих вес или объём при сохранении привычной стоимости.

Вместе с тем некоторые гипермаркеты России уже давно применяют подобную практику, давая возможность потребителям сравнивать цены базовой единицы товара — килограмма, литра и так далее.