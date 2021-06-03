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Дворкович посоветовал воздействовать на рынок методом Глеба Жеглова

11:41, 03 июня 2021
Аркадий Дворкович Аркадий Дворкович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В некоторых сферах бизнеса без вмешательства государства обойтись нельзя, однако нерыночные методы должны действовать «нежно». Об этом РБК заявил бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, обратив таким способом внимание на метод Глеба Жеглова. Это отсылка к фильму «Место встречи изменить нельзя».

Я вчера был на форуме по ретейлу, и мне кажется, что уместной здесь является цитата из фильма «Место встречи изменить нельзя». «Как держать, Глеб Егорыч?» «Нежно». Этот рынок нужно держать нежно и не действовать топорно. Я уверен, — заявил Дворкович.

Он признал, что сельское хозяйство — тяжёлый бизнес и без государственного регулирования при форс-мажорных обстоятельствах возможны скачки цен.

Дворкович также уверен, что бизнес должен зарабатывать прибыль, при этом он должен придерживаться социально ответственного поведения. А «разумное государство должно определять правила игры на много лет вперёд».

Глеб Жеглов — один из главных героев милицейского детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» и снятой по их сценарию экранизации «Место встречи изменить нельзя». Оперативный работник Московского уголовного розыска имел шесть правил человеческого общения, которые сейчас активно используют в нетворкинге. Они сводятся к тому, как эффективно построить беседу даже с незнакомым человеком.

Ранее замминистра финансов России Алексей Лавров заявил, что государство должно установить прозрачные, проверяемые, понятные и хорошо администрируемые отношения между малым и большим бизнесом. По его мнению, покупатель и продавец сами найдут себя на рынке, заставлять делать что-то в этой сфере неперспективно. Он подчеркнул, что нельзя заставить малый бизнес выходить на процедуры, а крупный бизнес обращаться только к услугам малых партнёров.

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