Церетели обжаловал взыскание 29 млн рублей в пользу властей Москвы

https://static.news.ru/photo/8840eb74-f8b5-11ea-bb08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скульптор Зураб Церетели подал кассационную жалобу на решение суда о взыскании с него 29 млн рублей по иску департамента городского имущества Москвы в качестве неустойки по договору аренды земельного участка.

Жалоба поступила в Арбитражный суд Москвы 15 сентября, сообщает РИА Новости.

В 2004 году Церетели приобрёл здание «22 Электромеханического завода» и стал арендатором 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Московский департамент в 2019 году подал к Церетели иск на 55 млн рублей с требованием погашения долга по арендной плате за период со второго квартала 2014 года по октябрь 2017 года. При этом долг ответчика составлял 21,6 млн рублей, в свою очередь в департаменте городского имущества потребовали выплатить 33,5 млн рублей в качестве неустойки по долгу.

В суде представитель ответчика просил исключить из расчёта долга 5 млн рублей за истечением срока исковой давности, а размер пени сократить до 9 млн, отметив, что запрошенная по договору неустойка соответствует предоставлению денежных средств под 73% годовых. При этом долговая часть скульптором была погашена.

В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, определив «справедливый и соразмерный размер пени» в 29 млн рублей. При этом суд признал, что указанный в договоре штраф за просрочку выплат является чрезмерно высоким.

В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Церетели.