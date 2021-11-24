Цены в ресторанах поднимут на 15%

Рестораны планируют поднять цены на свои блюда в 2022 году на 15%. По словам представителей отрасли, на этот шаг их вынуждает пойти ситуация с ценами на продукты, а также увеличенная стоимость логистики. Об этом сообщают «Известия».

Повышение цен на 8% не избежать — слишком разогналась инфляция. Точный размер рост зависит от блюд — на одни повышение может составить 3%, а на другие дойти до 15%, — заявил гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный.

При этом рестораторы рассматривают разные подходы к решению проблемы с ценами. В «Якитории» заявили, что цен не будут менять, если стоимость продуктов не изменится в следующем году, но в случае, если это произойдёт, то изменения вступят в силу в новым весенним меню.

По мнению экспертов, больше всего в этом году подорожали стейки говядины (рибай или вырезка, тибон) — в среднем на 15%. Также выросли в цене рыба и морепродукты, птица прибавила в среднем 25%.

Ранее сообщалось, что москвичи нашли в одном из магазинов огурцы за 1044 рубля за одну штуку. Владельцам скидочных карт супермаркета при этом предоставлялась щедрая скидка на 53 рубля. На тысячу рублей покупателям предлагался обычный сырой длинноплодный огурец без прекрас. Жёлтый ценник отдаёт этот же огурец за 991 рубль.