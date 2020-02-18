https://static.news.ru/photo/f7648722-52bb-11ea-ac19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Почти на 2% снизилась стоимость акций компании из Купертино на момент закрытия торгов, что связано с осложнениями в получении запланированной квартальной прибыли.

По данным биржи NASDAQ, стоимость ценных бумаг Apple уменьшилась до $319 за штуку, что на 1,83% меньше предыдущих значений. Ещё 14 февраля, перед выходными, акции корпорации стоили почти $325. В понедельник, 17 февраля, биржи в Соединённых Штатах не работали из-за празднования Президентского дня, сообщает CNBC.

Как писал NEWS.ru ранее, rомпания Apple сообщила, что темпы возвращения в привычный график после китайского Нового года оказались ниже, чем предполагалось ранее. Виной тому стал коронавирус. В связи с этим компания сократит уровень поставок своих смартфонов.