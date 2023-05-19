Volkswagen продал все активы в России вместе с заводом Volkswagen Group объявила о завершении сделки по продаже российских активов

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о завершении сделки по продаже российских активов, включая производственные мощности завода в Калуге, сообщили на сайте компании. Новым владельцем «Фольксваген Груп Рус» и ее дочерних компаний стала компания «Арт-Финанс», которой также перешла инфраструктура импортера, склад запчастей и бизнес в сфере финансовых услуг. Сумма сделки не уточняется.

Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование») компании ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон», — говорится в сообщении.

Сделка была одобрена российскими государственными органами, отметили в Volkswagen Group. По данным источника «Интерфакса» на рынке, знакомого с решением подкомиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями, сумма сделки по приобретению активов могла составить порядка €125 млн.

О том, что автодилер «Авилон» является основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen, стало известно в начале марта. В том же месяце планировалось окончательно согласовать сделку.