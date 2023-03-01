Российский автодилер захотел купить завод Volkswagen РБК: автодилер «Авилон» готов купить калужский завод Volkswagen

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Основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге стал автодилер «Авилон», сообщило РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе Volkswagen рассказали NEWS.ru, что решение пока не принято.

Отмечается, что «Авилон» станет покупателем актива, финальное согласование сделки планируется 3 марта.

Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий. Один из вариантов — продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Однако решение по этому поводу пока не принято, — говорится в сообщении Volkswagen.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).

В конце сентября Минпромторг РФ подтвердил закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге. В ведомстве сообщили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга уже прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки.